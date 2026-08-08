L'exceptionnelle performance de Lukas Jensen en Coupe de la Ligue anglaise

Les tirs au but ont trouvé leur roi. Alors que la League Cup a fait son retour ce week-end, le derby londonien entre Queen’s Park Rangers et Millwall a tourné en faveur des Lions grâce à leur gardien, Lukas Jensen .

Quatre tentatives, quatre arrêts

Alors que les deux formations se sont séparées sur un score nul après l’ouverture du score de Luke Cundle (0-1, 54 e ) et l’égalisation de QPR en toute fin de match après que Mark Sykes a dévié le ballon dans ses propres cages (1-1, 86 e ) , c’est la séance de tirs au but qui a surtout marqué les esprits .…

LB pour SOFOOT.com