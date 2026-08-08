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L'exceptionnelle performance de Lukas Jensen en Coupe de la Ligue anglaise
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 19:37
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L'exceptionnelle performance de Lukas Jensen en Coupe de la Ligue anglaise

L'exceptionnelle performance de Lukas Jensen en Coupe de la Ligue anglaise

Les tirs au but ont trouvé leur roi. Alors que la League Cup a fait son retour ce week-end, le derby londonien entre Queen’s Park Rangers et Millwall a tourné en faveur des Lions grâce à leur gardien, Lukas Jensen .

Quatre tentatives, quatre arrêts

Alors que les deux formations se sont séparées sur un score nul après l’ouverture du score de Luke Cundle (0-1, 54 e ) et l’égalisation de QPR en toute fin de match après que Mark Sykes a dévié le ballon dans ses propres cages (1-1, 86 e ) , c’est la séance de tirs au but qui a surtout marqué les esprits .…

LB pour SOFOOT.com

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