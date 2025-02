L’excédent commercial agroalimentaire au plus bas depuis quarante ans

Selon Agreste, le service de statistiques du ministère de l'Agriculture, la France a dégagé, en 2024, un excédent de sa balance commerciale agroalimentaire de 4,9 milliards d'euros, après 6,5 milliards d'euros en 2023. Les exportations se sont élevées à 82,1 milliards d'euros (+0,4 milliard sur un an) et les importations à 77,2 milliards (+2 milliards sur un an).

Il faut remonter au milieu des années 1980 pour retrouver un excédent agroalimentaire aussi faible. À l'inverse, les plus importants excédents avaient été enregistrés en 2011 et 2012 (11,4 milliards d'euros), 2013 (11,2 milliards) et 2022 (10,3 milliards), ce dernier en raison de l'envolée des prix des céréales à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine.

Avec l'Union européenne, la France a affiché, l'année dernière, un déficit de sa balance commerciale agroalimentaire de 2,5 milliards d'euros, tandis qu'elle a dégagé un excédent de 7,4 milliards d'euros avec les pays tiers, dont notamment un surplus de 5,4 milliards d'euros avec l'Amérique du Nord.

L'excédent des échanges de produits agricoles « bruts » s'est établi à 0,5 milliard d'euros en 2024, contre 1,2 milliard en 2023, soit aussi son plus bas niveau depuis 2017, en raison notamment de la baisse du prix à l'exportation des céréales (- 17 % pour les orges et - 16 % pour le blé tendre) et d'une moindre demande en provenance de Chine. Le