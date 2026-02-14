Kylian Mbappé fidèle au poste !
Certains ont-il sérieusement pensé que le Real Madrid allait se passer de son joueur providentiel, la course au titre avec Barcelone faisant rage ? Alors que des échos faisaient état d’une gène physique et d’une potentielle absence contre la Real Sociedad lors de la 24 e journée de Liga, Kylian Mbappé est finalement apte : il sera bien au rendez-vous, donc .
📋✅ ¡Nuestros convocados! 🆚 @RealSociedad pic.twitter.com/RWzV6TG0UU…
FC pour SOFOOT.com
