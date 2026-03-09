L'Europe désormais le principal importateur d'armes au monde, selon un think tank

L'Europe est devenue le principal importateur d'armes au monde au cours des cinq dernières années, conséquence à la fois de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine depuis février 2022 et de l'une perte de confiance des capitales européennes en les engagements sécuritaires des États-Unis.

D'après les données publiées lundi par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les pays européens ont ainsi plus que triplé leurs importations d'armes entre 2021 et 2025 par rapport à la période 2016-2020.

Au-delà de l'aide apportée à l'Ukraine pour se défendre contre Moscou, les pays européens, sous la double contrainte de la menace russe et des exhortation du président américain Donald Trump, reconstruisent leurs propres armées après des décennies de sous-investissement.

"La forte augmentation des flux d'armes vers les États européens a fait grimper les transferts mondiaux d'armes de près de 10%", a déclaré Mathew George, directeur du programme de transferts d'armes du SIPRI.

L'Europe a représenté 33% des importations mondiales d'armes ces cinq dernières années, contre 12% au cours de la période quinquennale précédente, selon le rapport.

Malgré l'augmentation de leur production nationale, les pays européens ont continué à accroître leurs achats d'armes américaines, en particulier d'avions de combat et de systèmes de défense aérienne à longue portée.

MOYEN-ORIENT

Les importations d'armes des États du Moyen-Orient ont chuté de 13%, même si l'Arabie saoudite et le Qatar figurent parmi les quatre principaux acheteurs individuels.

Cette baisse reflète principalement les importantes commandes saoudiennes passées au cours de la période précédente, a déclaré Pieter Wezeman, chercheur senior au SIPRI.

Même avant les dernières attaques israélo-américaines contre l'Iran, les États de la région avaient passé d'importantes nouvelles commandes qui ne figurent pas encore dans les chiffres.

Le conflit actuel devrait entraîner une nouvelle augmentation des achats, en particulier de systèmes antimissiles et de défense aérienne.

"Ils vont d'abord remplacer ce qu'ils ont utilisé, mais ils vont également chercher à acheter davantage d'équipements pour se protéger encore mieux qu'ils ne le font actuellement", a déclaré Pieter Wezeman.

En termes de fournisseurs, les États-Unis ont augmenté leur part mondiale du marché des exportations d'armes de 36% à 42%, consolidant ainsi leur position dominante.

La France était le deuxième fournisseur avec 9,8% des exportations mondiales, tandis que la part de la Russie est passée de 21% à 6,8% après son invasion de l'Ukraine en 2022.

La part combinée des exportations européennes s'élevait à 28%, soit quatre fois celle de la Russie et cinq fois celle de la Chine.

