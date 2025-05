L'Europe défendra toujours la liberté, répond Merz à J.D. Vance

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré jeudi que l'Europe se battrait s'il le faut pour préserver ses valeurs de liberté et de démocratie, en réponse aux attaques répétées de l'administration Trump et particulièrement du vice-président J.D. Vance contre l'Union européenne (UE).

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise du prix Charlemagne à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz a par ailleurs répété que l'UE ne voulait pas d'une escalade des droits de douane avec les États-Unis, qui nuirait aux économies des deux camps.

Mais il est surtout revenu sur le discours prononcé par J.D. Vance à Munich en février, dans lequel le vice-président américain avait lancé une attaque en règle contre l'Europe, affirmant qu'elle était confrontée à une "menace de l'intérieur" et que la liberté d'expression était "en recul".

Le chancelier allemand s'exprimait au lendemain de l'annonce par le département d'Etat américain de sa décision d'imposer des interdictions de visa aux ressortissants étrangers qui "censurent" les Américains, ce qui pourrait inclure les responsables européens chargés d'imposer des règles aux entreprises technologiques américaines, comme la modération des contenus.

"A sa manière, le vice-président américain J.D. Vance nous a obligés en début d'année à nous poser cette question : Qu'est-ce que nous, Européens, défendons ensemble ?", a déclaré Friedrich Merz.

"Mesdames et Messieurs, (...) nous avons la réponse la plus forte et la meilleure que l'on puisse imaginer", a-t-il dit. "En Europe, nous défendons ce que nous avons conçu, développé, obtenu et défendu ensemble au cours des siècles, malgré d'innombrables revers et catastrophes : la conviction que la liberté et la démocratie valent la peine d'être défendues avec détermination et, si nécessaire, que l'on se batte pour les protéger."

Le dirigeant conservateur, qui s'est engagé à faire de l'armée allemande la plus puissante d'Europe, a assuré que son pays contribuerait au renforcement de l'UE et salué "un nouvel esprit d'unité" sur le continent, évoquant le soutien à l'Ukraine ou la récente réinitialisation des liens commerciaux et en matière de défense avec le Royaume-Uni.

