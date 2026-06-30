Le PSG officialise un premier départ

Les Rossoneri ne tirent pas à blanc. Comme annoncé ces derniers jours, le Pistolero Gonçalo Ramos quitte le Paris Saint-Germain et rallie l’AC Milan . Les deux clubs ont officialisé le transfert de l’international portugais ce mardi après-midi. « Le Paris Saint-Germain remercie Gonçalo Ramos pour son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès du Club, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » , a écrit le club de la capitale dans son communiqué.

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VM pour SOFOOT.com