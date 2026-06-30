Matías Galarza, le plus beau des salopards

Balayette, semelles et coups en douce : le milieu de terrain Matías Galarza, reconverti latéral, a fait vivre un cauchemar à Jamal Musiala lors de la victoire surprise du Paraguay sur l'Allemagne. Une prestation à son image et à celle de la rugueuse Albirroja , potentiel futur adversaire des Bleus en huitièmes de finale.

Deux petites fautes sur Joshua Kimmich (22 e ) et Kai Havertz (61 e ), avant le début du spectacle. Dans la dramaturgie allemande, le personnage principal s’appelle Jamal Musiala, jeune prince entré à la 63ᵉ minute pour sauver un royaume en péril. Le grand méchant loup ? Matías Galarza, qui balaye sa proie seulement 43 secondes après son entrée en scène. Pas vu par l’arbitre, il joue même à celui qui se jette au sol, tape cinq fois sur le gazon en hurlant de douleur, avant de récupérer un ballon cinq secondes plus tard. Et ça marche : l’homme en orange rappelle à l’ordre les deux hommes, le joueur du Bayern Munich est dans l’incompréhension totale.

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Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com