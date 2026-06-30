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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile France-Suède !
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 16:55

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile France-Suède !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile France-Suède !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le quatorzième épisode avec Mathieu Rollinger, rédacteur en chef de So Foot.com , qui alerte sur la présence de Footix en approche.…

SF pour SOFOOT.com

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