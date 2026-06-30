La DNCG rétrograde les Girondins de Bordeaux

Et le ciel (re)-tomba sur la tête des Girondins de Bordeaux. Comme pressenti cette semaine, La DNCG a décidé d’exclure le sextuple champion de France de Ligue 1 de toutes les compétitions nationales . Alors que le gendarme du foot français demandait neuf millions d’euros supplémentaires au club bordelais pour boucler le budget de la saison prochaine, la somme nécessaire n’a pas été apportée. Bordeaux devra donc repartir du sixième échelon du foot français, en Régional 1 . Pour rappel, les Girondins évoluaient depuis maintenant deux saisons en National 2 et ont loupé de peu la remontée à deux reprises.

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ABS pour SOFOOT.com