L'étrange blessure de Jordan Henderson après la victoire contre le Mexique
La blessure la plus stupide de l’histoire de la Coupe du monde ? Complètement irrationnel, le huitième de finale entre le Mexique et l’Angleterre s’est terminé en partie dans la confusion pour les Three Lions . Alors que la bande de Thomas Tuchel célébrait son succès, elle a peut-être perdu un nouvel élément pour la suite du tournoi. Jordan Henderson a en effet chuté en voulant sauter par-dessus les panneaux publicitaires, avant de devoir être évacué sur civière . Drôle de situation pour un joueur qui n’est même pas entré en jeu dans cette partie.
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