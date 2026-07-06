L'étrange blessure de Jordan Henderson après la victoire contre le Mexique

La blessure la plus stupide de l’histoire de la Coupe du monde ? Complètement irrationnel, le huitième de finale entre le Mexique et l’Angleterre s’est terminé en partie dans la confusion pour les Three Lions . Alors que la bande de Thomas Tuchel célébrait son succès, elle a peut-être perdu un nouvel élément pour la suite du tournoi. Jordan Henderson a en effet chuté en voulant sauter par-dessus les panneaux publicitaires, avant de devoir être évacué sur civière . Drôle de situation pour un joueur qui n’est même pas entré en jeu dans cette partie.

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TB pour SOFOOT.com