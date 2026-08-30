L'étonnant hommage d'un propriétaire de lévrier à Didier Drogba
Jeux de mots infinis. Les traditions britanniques sont parfois incompréhensibles pour le reste du monde. Si une partie des Français raffolent des courses hippiques et du football, la course de lévriers n’est pas encore entrée dans les mœurs . Pourtant il serait possible d’y admirer Zinedine Zidog ou encore Didier Dogba .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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