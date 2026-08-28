L'Étoile Rouge de Belgrade dans la tourmente après des hommages à Ratko Mladić

La mort, ce jeudi, du « boucher de Srebrenica », Ratko Mladić, condamné pour un génocide commis en Bosnie-Herzégovine , n’a visiblement pas échappé aux supporteurs de l’Étoile Rouge de Belgrade. Ce jeudi soir, pour le barrage retour qualificatif pour la Ligue Europa entre le club serbe et le Viktoria Plzeň, les ultras ne se sont pas gênés de rendre hommage au génocidaire , en sortant une affiche à la phrase sans équivoque : « Général, grande gloire et merci » . Un hommage relayé par le club sur ses réseaux.

Une sortie de route pas appréciée par le mémorial de Srebrenica. D’après le média bosnien Klix, le Centre commémoratif a formulé une plainte auprès de l’UEFA en se ramenant au règlement de l’instance , qui interdit les messages politiques inappropriés pour un match football et liés à des idéologies discriminatoires. Le centre désirerait donc voir l’UEFA exclure le club serbe de la prochaine Ligue Conférence, dans laquelle le club de Belgrade doit être reversé.…

ABS pour SOFOOT.com