L'État islamique revendique une attaque meurtrière en Syrie

L'État islamique (EI) a revendiqué mardi une attaque dans l'est de la Syrie qui a coûté la vie à deux soldats de l'armée syrienne, première opération meurtrière menée par le groupe djihadiste contre le gouvernement de Damas depuis février.

L'attaque contre un autocar qui s'est déroulée lundi dans la province de Hassaké rappelle que l'EI constitue toujours une menace alors que le président Ahmed al Charaa tente d'étendre son autorité dans l'ensemble du pays.

Dans un bref communiqué diffusé par son organe de communication Amaq, l'EI dit que ses combattants ont tué ou blessé six membres de "l'armée syrienne apostate".

Ahmed al Charaa a combattu l'EI à l'époque où il dirigeait l'organisation djihadiste rivale du Front al Nosra, un temps liée à Al Qaïda, pendant la guerre civile syrienne.

(Feras Dalatey et Ahmed Elimam ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)