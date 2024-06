L'Etat a perçu "trois milliards d'euros de recettes" de plus que prévu, affirme Bruno Le Maire

S'il a reconnu un "accident" en 2023, le ministre de l'Economie a assuré que la France a corrigé le tir sur l'exercice 2024.

Bruno Le Maire, à Paris, le 6 mars 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Interrogé sur le dérapage du déficit public à l'antenne de BFMTV, Bruno Le Maire a assuré mercredi 27 juin que l'Etat disposait de "3 milliards d'euros de recettes fiscales excédentaires" par rapport à ses prévisions.

"On a eu un accident, je le reconnais bien volontiers"

"Je peux déjà vous annoncer que nos recettes fiscales aujourd'hui sont bonnes. Au moment où je vous parle, nous avons 3 milliards d'euros de recettes fiscales excédentaires par rapport à ce qui a été prévu en mai 2024. C'est une bonne nouvelle", a-t-il indiqué. En 2023, le déficit public avait dérapé à 5,5% du PIB, plus que prévu par le gouvernement , qui avait attribué en début d'année ce dérapage à des recettes fiscales de 21 milliards d'euros plus faibles qu'espéré l'an dernier.

"On a eu un accident. Je le reconnais bien volontiers. En 2023, tout le monde nous est tombé dessus. Il y a eu un accident de recettes, on est à 5,5 (% du PIB) au lieu d'être en dessous de 5", a reconnu le ministre, alors que la France a été épinglée par la Commission européenne pour son lourd déficit public.

"En 2024, nous avons pris les décisions nécessaires pour être à 5,1 (% du PIB). En 2025, nous devrions être à 4,1% (...) en 2027, nous serons à 3", dans les limites prévues par la commission européenne, a-t-il poursuivi.

Le ministre, qui ne se présente pas aux législatives, a par ailleurs présenté une nouvelle fois comme un épouvantail pour les finances du pays "la mise en place du programme du Rassemblement national ou du Nouveau Front populaire".

"Soit ils mentent et ils ne feront pas ce qu'ils ont dit et ils feront des économies sur le dos des Français ou augmenteront les impôts pour tenir cet objectif sous les 3%. Soit ils ne mentent pas et ils seront, chiffres à l'appui, au dessus des 7 % de déficit dans les années qui viennent", a-t-il estimé.