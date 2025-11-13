L’Espérance de Tunis fait un mauvais coup à Youcef Belaïli
Pas tant d’espérance à Tunis.
Entre Youcef Belaïli et l’Espérance de Tunis, tout semblait réglé : deux ans de plus, un salaire raboté de 40 %, une prolongation presque signée malgré la grosse blessure . Bref, un deal propre, carré, idéal pour lancer la suite. Sauf que l’EST a décidé de changer les règles au dernier moment. Belaïli pensait parapher son contrat, il se retrouve à attendre dans le couloir, comme raconté par Fennec Football .…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
