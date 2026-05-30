L’espagnol LV1 d’Anthony Gordon

Gordon connaît donc cette horrible notion du gérondif. Lors de sa présentation au FC Barcelone, Anthony Gordon a rendu fiers ses profs d’espagnol du collège et lycée. Alors qu’un journaliste lui posait une question en anglais sur le prix de son transfert – 70 millions d’euros + 10 en bonus, la nouvelle recrue des Catalans a surpris son monde en répondant dans un espagnol léché.

Anthony Gordon speaking in Spanish at his Barcelona unveiling after making the move from Newcastle 🇪🇸 pic.twitter.com/pNZAT9DIpv…

MBC pour SOFOOT.com