La prose du maire de New York avant la finale PSG-Arsenal

« J’ai jamais rien vu d’aussi haut, ô c’est haut Arsenal, Arsenal UK ». À quelques heures de la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le maire de New York Zohran Mamdani s’est exprimé dans une tribune du média américain The Athletic . Amoureux des Gunners et de Pascal Cygan, l’un des ennemis politiques de Donald Trump a raconté ses souvenirs, souvent tragiques, de sa vie de supporter d’Arsenal.

Comme lors de la finale de Ligue des champions 2006 entre son équipe de coeur et le FC Barcelone où, coincé à l’école, il avait loupé l’entame du match avant d’assister incrédule à la défaite des siens. « Quand je suis enfin rentré à la maison, notre gardien Jens Lehmann avait déjà été expulsé. Vingt ans plus tard, le nom de l’attaquant barcelonais Henrik Larsson me fait encore mal au cœur. » …

MBC pour SOFOOT.com