En direct : l'avant-match de PSG-Arsenal

En direct : l'avant-match de PSG-Arsenal

10h00 : Bonjour à tous ! On est à huit heures de l’engagement de PSG-Arsenal et certains comptent déjà les secondes. Vous êtes au bon endroit : tout ce qu’il faut savoir avant de plonger dans la finale sera compilé sur cette page.

Par Mathis Blineau-Choëmet, avec Théo Denmat et Mathieu Rollinger à Budapest pour SOFOOT.com