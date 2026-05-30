En direct : l'avant-match de PSG-Arsenal
10h00 : Bonjour à tous ! On est à huit heures de l’engagement de PSG-Arsenal et certains comptent déjà les secondes. Vous êtes au bon endroit : tout ce qu’il faut savoir avant de plonger dans la finale sera compilé sur cette page.…
Par Mathis Blineau-Choëmet, avec Théo Denmat et Mathieu Rollinger à Budapest pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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