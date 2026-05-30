Le Canada part au Mondial avec un Marseillais
Il n’y a pas que la C1 dans la vie. Alors que les Européens fans de football dormaient tranquillement en attendant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Jesse Marsh a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Dans la nuit de vendredi à samedi, le sélectionneur des Canucks a appelé ses 26 joueurs pour participer à ce Mondial organisé en partie à domicile.
David au carré
Blessé aux ischios jambiers, le capitaine du Canada Alphonso Davies a été sélectionné . Sur le front de l’attaque, Marsh fait confiance en Jonathan David, en méforme cette saison et Promise David, la pépite de l’Union saint-gilloise. Des joueurs aux noms francophones sont également présents dans cette liste : Maxime Crépeau au gardien, Luc de Fougerolles en défense, Mathieu Choinière et Nathan Saliba au milieu de terrain. Le Marseillais Derek Cornelius prendra également part à la fête. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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