 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Canada part au Mondial avec un Marseillais
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 10:52

Le Canada part au Mondial avec un Marseillais

Le Canada part au Mondial avec un Marseillais

Il n’y a pas que la C1 dans la vie. Alors que les Européens fans de football dormaient tranquillement en attendant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Jesse Marsh a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Dans la nuit de vendredi à samedi, le sélectionneur des Canucks a appelé ses 26 joueurs pour participer à ce Mondial organisé en partie à domicile.

David au carré

Blessé aux ischios jambiers, le capitaine du Canada Alphonso Davies a été sélectionné . Sur le front de l’attaque, Marsh fait confiance en Jonathan David, en méforme cette saison et Promise David, la pépite de l’Union saint-gilloise. Des joueurs aux noms francophones sont également présents dans cette liste : Maxime Crépeau au gardien, Luc de Fougerolles en défense, Mathieu Choinière et Nathan Saliba au milieu de terrain. Le Marseillais Derek Cornelius prendra également part à la fête.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Open de France
    Tennis/Roland-Garros-Sabalenka qualifiée facilement pour les huitièmes de finale
    information fournie par Reuters 30.05.2026 16:22 

    ‌La numéro un mondiale Aryna ​Sabalenka s'est qualifiée samedi pour les huitièmes de finale de Roland-Garros après ​sa victoire sans difficulté contre l'Australienne ​Daria Kasatkina (6-0, 7-5). La ⁠Biélorusse de 28 ans a expédié ‌la première manche en 25 minutes ... Lire la suite

  • L'Écosse raye le plus petit pays à participer au Mondial
    L'Écosse raye le plus petit pays à participer au Mondial
    information fournie par So Foot 30.05.2026 16:05 

    Écosse 4-1 Buts : Curtis (45+1 e ) et Shankland (59 e et 64 e ) et Christie (81 e ) pour la Tartan Army // Chong (17 e ) pour la Vague bleue Expulsion : Locadia (38 e ) à Curaçao. … MBC pour SOFOOT.com

  • La Tour Eiffel aux couleurs du PSG à la veille de la finale de Ligue des champions contre Arsenal, le 29 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Ligue des champions: le PSG à une marche d'un légendaire doublé contre Arsenal
    information fournie par AFP 30.05.2026 15:56 

    Le Paris SG peut entrer dans la légende en s'adjugeant une deuxième étoile européenne d'affilée en finale de Ligue des champions contre Arsenal samedi (18h00) à Budapest, mais les Gunners comptent surfer sur leur titre en Premier League pour écrire leur propre ... Lire la suite

  • Carlo Ancelotti évoque la blessure de Neymar
    Carlo Ancelotti évoque la blessure de Neymar
    information fournie par So Foot 30.05.2026 15:51 

    Pauvre João Pedro. À la veille d’affronter le Panama en préparation à la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti est passé par la case conférence de presse. Questionné sur la blessure musculaire de Neymar, le sélectionneur brésilien a déclaré qu’il ne changerait aucun ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank