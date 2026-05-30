Seize poulains de trois ans en piste dimanche pour un titre de champion d'Europe

Le cheval Camille Pissaro, monté par le jockey britannique Ryan Moore, remporte le Prix du Jockey Club, le 1er juin 2025 à Chantilly ( AFP / Hugo MATHY )

Ils sont français, anglais ou encore irlandais, âgés de seulement trois ans : seize poulains pur-sang, aux origines prestigieuses, vont s'affronter dimanche sur l'hippodrome de Chantilly (Oise) dans le Prix du Jockey-Club, pour un titre de champion d'Europe sur 2.100 mètres.

Cette course légendaire est dotée de 1,5 million d'euros, dont 857.100 euros versés au vainqueur grâce au partenariat avec le Qatar.

Christiane Head, l’une des plus grandes figures françaises des courses hippiques, a été la première femme entraîneur à remporter en 1979 le Prix de l’Arc de Triomphe, grâce à la championne Three Troikas. Retraitée depuis 2018, elle va participer au Jockey-Club cette fois en tant que propriétaire du cheval Pearled Majesty, acquis foal (à 11 mois) en association avec l'entraîneur espagnol Mauricio Delcher Sánchez.

"C'est mon premier partant en tant que propriétaire", s'est réjoui lors d'une conférence de presse "Criquette" Head, la soeur de Freddy Head, le grand rival du légendaire jockey Yves Saint-Martin.

"Je ne m'occupe absolument pas de l'entraînement. Mais ma mémoire revient car j'ai gagné le Jockey-Club en tant qu'entraîneur en 1986 avec Bering", se souvient-elle.

Un premier essai pour Mauricio Delcher Sánchez, en France depuis 13 ans.

"L'an dernier, Pearled Majesty était encore bébé dans son comportement. Il lui fallait du temps pour mûrir", a-t-il raconté. "Cette année, il a franchi un cap, pris de la maturité physique et mentale. Tous les feux sont au vert", selon lui.

Son champion en herbe "a du train, des grandes foulées". Son jockey, l'Italien Christian Demuro, "le laissera galoper dans son action car il peut aller devant comme venir de derrière".

L’entraîneur Mikel Delzangles, en quête également d'une première victoire, misera lui sur Alam et l'invaincu Dolmalan, propriété de la famille Aga Khan.

- Le "pari osé" de Francis-Henri Graffard -

"Alam sera monté comme d’habitude par Antoine Hamelin, avec qui je collabore depuis qu’il est rentré de Hong Kong. C’est l’un des jockeys au départ qui a déjà remporté le Qatar Prix du Jockey Club (en 2012, avec Saônois), c’est un avantage !", a dit Mikel Delzangles.

Son compagnon de box Dolmalan "est très maniable, facile à entraîner, et fait des progrès".

Le professionnel de Chantilly Francis-Henri Graffard va relever le défi de faire gagner un autre cheval de la famille Aga Khan, Daryzan, qui n'a couru qu'une seule fois mais victorieusement. Il compte sur ses bonnes origines: c'est le petit frère de Daryz, le dernier lauréat du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.

"C’est un pari osé, car il n’est jamais évident d'aborder ce genre de compétition avec très peu d'expérience. Mon rôle, c'est de savoir juger le potentiel mental et physique du cheval et d'adapter le travail pour pouvoir répondre à ses différentes caractéristiques", a expliqué Francis-Henri Graffard, 49 ans, tête de liste des entraîneurs l'an dernier.

"Il a le pedigree pour pouvoir participer à ce genre de courses, donc nous tentons le pari".

Au sujet de l’opposition, M. Graffard "redoute" les chevaux entraînés par l'Irlandais Aidan O’Brien, "ceux qu'il faut battre".

Le maître de Ballydoyle, tenant du titre avec Camille Pissarro, confiera Constitution River à Ryan Moore.

"Il a tiré le numéro 15 à la corde. Je ne sais pas si d’autres gagnants du Jockey Club sont venus d’un numéro aussi à l’extérieur !", a dit déçu Aidan O'Brien. "Quand les stalles s’ouvriront, Ryan devra sans doute prendre beaucoup de décisions rapides pour voir ce qu’il va faire!".

Un autre de ses élèves, Hawk Montain, sera piloté par le crack jockey belge Christophe Soumillon.

"Hawk Montain a montré énormément de qualité l'an dernier à deux ans. Il a gagné des grandes courses en Angleterre", a confié à l'AFP Christophe Soumillon.

"Il est facile à monter. Comme il s'élance bien dans les stalles de départ et n'a besoin de personne, je pense que je vais le monter aux avant-postes", a ajouté Christophe Soumillon, lauréat en 2022 avec Vadeni.

L'Anglais John Gosden, vainqueur avec son élève Mishriff en 2020, tentera de ramener le trophée Outre-Manche avec le poulain Oxagon.