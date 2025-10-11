 Aller au contenu principal
L'Espagne éteint la Géorgie
information fournie par So Foot 11/10/2025 à 22:45

En maîtrise totale, l'Espagne s'est facilement imposée face à la Géorgie en marquant un but lors de chaque mi-temps. Avec neuf points, la Roja passe leader de la poule E dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026. Troisième avec trois unités au compteur, son adversaire n'a pas existé.

Espagne 2-0 Géorgie

Buts : Pino (24 e ) et Oyarzabal (64 e )

Parfois, l’écart de niveau entre deux équipes s’avère trop important pour qu’un vrai match ait lieu. Parfois, le scénario d’une partie se déroule exactement comme attendu. Parfois, il n’y a pas besoin de regarder le score final pour connaître le vainqueur d’un duel. L’Espagne-Géorgie de ce samedi, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, s’est inscrit dans cette veine : sans aucune surprise, la Roja a outrageusement roulé sur la bande de Willy Sagnol et s’est facilement imposée en faisant trembler les filets une fois par période. Le travail est fait pour le leader du groupe E (neuf points, soit trois de plus que la Turquie), même si les visiteurs (troisièmes de la poule, avec trois unités au compteur) ont évité la raclée.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Sport
