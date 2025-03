information fournie par So Foot • 20/03/2025 à 22:44

L'Espagne arrache le nul face aux Pays-Bas

Pays-Bas 2-2 Espagne

Buts : C. Gakpo (28 e ) et Reijnders (46 e ) pour les Oranje // N. Williams (9 e ) et M. Merino (90 e +3) pour la Roja

Carton rouge : J. Hato (82 e ) …

TM pour SOFOOT.com