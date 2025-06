L’Espagne a-t-elle le meilleur vivier du monde ?

Déjà sacrée cinq fois, l'Espagne compte bien remporter une nouvelle fois l'Euro Espoirs. Avant d'affronter l'Italie, autre nation historiquement brillante dans la compétition, on peut même se demander si la Rojita ne possède pas la meilleure stratégie dans la formation, loin devant la France et ses individualités.

Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont succédé à la génération 87, qui elle-même arrivait après Thierry Henry, David Trezeguet et tous les jeunes Français ayant mis le monde à leurs pieds dans les années 2000. Depuis cet avènement, le pays se complaît à présenter le prétendu plus grand vivier du monde à chaque rassemblement de l’équipe de France A ou des catégories jeunes. Cette année, l’équipe de Gérald Baticle à l’Euro Espoirs n’a pas de vraie tête d’affiche. L’occasion peut-être d’enfin créer un collectif et de s’inspirer de l’Espagne, qui s’appuie sur cette absence de star dans son effectif pour arriver une nouvelle fois en tant que favorite de la compétition.

Un ratio qualité-quantité probant

Finaliste de cinq des sept dernières éditions, avec trois titres à la clé (2011, 2013 et 2019), la Rojita est indéniablement la sélection qui brille le plus chez les jeunes en Europe. Avec de récents résultats très probants chez les A, dont le sacre à l’Euro 2024, on voit même que la passerelle mène au succès. Longtemps dépourvus de défenseurs centraux après les retraites de Sergio Ramos et Gérard Piqué, les Espagnols peuvent désormais compter sur Pau Cubarsí, Dean Huijsen ou Rafa Marín, tandis que le long désert de créativité chez les ailiers vient d’être sacrément comblé par les éclosions de Lamine Yamal, Nico Williams, Diego López ou Raúl Moro.…

Par Enzo Leanni, avec Anna Pasnik pour SOFOOT.com