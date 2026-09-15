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L'équipe type des Pokémon
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 19:33
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L'équipe type des Pokémon

L'équipe type des Pokémon

Les échanges de cartes à la cour de récré, les dessins animés et les parties de Game Boy après les cours et surtout, des centaines d'euros dépensées pour ne même pas choper de Dracaufeu. Pokemon fête ses 30 ans ce 15 septembre. L'occasion de dévoiler l'équipe type de ce monde hors-norme avec Scobolide latéral, Salarsen en six et Scarinho sur l'aile.

Gardien

Mackogneur : Le colosse de 2,22 mètres et de 221 kilos a le torse d’Adebayo Akinfenwa, quatre bras aussi musclés que ceux d’Adama Traoré et des doigts de pied à la Marius dans Brice de Nice. Ces caractéristiques physiques suffisent pour effrayer les attaquants adverses.

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Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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