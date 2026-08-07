L’équipe type de la VINCI Mixed Cup

Depuis 2016, la VINCI Mixed Cup accueille chaque été des prodiges du ballon rond. S’il n’est pas facile de sélectionner onze joueuses et joueurs, voici la première équipe type de l’histoire du tournoi mixte coorganisé par le Paris FC et VINCI. Une formation résolument offensive, en attendant d’autres promesses dès les 26 et 27 août prochains à Meudon (Hauts-de-Seine), pour la dixième édition.

Gardien :

Guillaume Restes : Guillaume Restes est à la Ligue 1 des années 2020 ce que les lunettes de soleil sont à l’été : un incontournable. À seulement 22 ans, le Toulousain, joueur de la VINCI Mixed Cup en 2019, a déjà disputé 96 matchs de première division. Cette précocité le rapproche des 126 rencontres disputées par Mickaël Landreau au même âge. En attendant de battre le record de l’ancien nantais, on peut le croiser au Stadium avec une casquette pour se cacher du soleil.

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SF pour SOFOOT.com