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L’équipe type de la canicule
information fournie par So Foot•25/06/2026 à 12:04
L’équipe type de la canicule
Ces derniers jours, toute la France suffoque sous la canicule. Voici une équipe qui n'a (presque) pas peur de jouer sous 40°C.
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