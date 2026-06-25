information fournie par So Foot • 25/06/2026 à 12:04

L’équipe type de la canicule

L’équipe type de la canicule

Ces derniers jours, toute la France suffoque sous la canicule. Voici une équipe qui n'a (presque) pas peur de jouer sous 40°C.

Gardien

Nicolas Douchez : pas plus de deux fois par jour.

Défenseurs

Ivan Tilosanec : pensez à bien l’orienter.…

TB pour SOFOOT.com