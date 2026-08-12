Jean-Kévin Duverne quitte le FC Nantes
Un beau trio de Ligue 1. Loïc Nego, Loïs Diony et maintenant Jean-Kévin Duverne se retrouvent à jouer ensemble à l’Omonia Nicosie ! Après le Franco-Hongrois du Havre, et le natif de Mont-de-Marsan, c’est l’Haïtien du Mondial et du FC Nantes qui rejoint la formation chypriote, engagé pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa. Passeur décisif du banger de Wilson Isidor contre le Maroc au Mondial, Jean-Kévin Duverne, avait disputé deux matchs de la grande messe internationale du foot cet été.
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