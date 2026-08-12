Un champion du monde à l'AS Roma

Le défunt pape François remplacé par un autre Argentin à Rome. Nahuel Molina, joueur aux 119 matchs avec l’Atletico Madrid, s’est officiellement engagé ce mercredi avec l’AS Roma jusqu’en 2030 . L’international argentin rejoint l’Italie pour 13 patates avec 5 en bonus. Le club de la louve enregistre déjà sa cinquième arrivée depuis le début du mercato, dont celles de Santiago Castro et de Donyell Malen pour respectivement 35 et 25 millions d’euros.

Molina déjà bien connu en Serie A

Pour rappel, Nahuel Molina s’était révélé du côté de l’Udinese entre 2020 et 2022. Ses performances avec les Friulani avaient suffi à convaincre Simeone de le recruter à l’Atletico. Il s’y était vite installé en tant que titulaire indiscutable du onze du Cholo, avant de devenir un joueur régulier de la sélection argentine avec qui il a été titré champion du monde en 2022. …

ABS pour SOFOOT.com