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Un champion du monde à l'AS Roma
information fournie par So Foot 12/08/2026 à 12:38
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Un champion du monde à l'AS Roma

Un champion du monde à l'AS Roma

Le défunt pape François remplacé par un autre Argentin à Rome. Nahuel Molina, joueur aux 119 matchs avec l’Atletico Madrid, s’est officiellement engagé ce mercredi avec l’AS Roma jusqu’en 2030 . L’international argentin rejoint l’Italie pour 13 patates avec 5 en bonus. Le club de la louve enregistre déjà sa cinquième arrivée depuis le début du mercato, dont celles de Santiago Castro et de Donyell Malen pour respectivement 35 et 25 millions d’euros.

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Molina déjà bien connu en Serie A

Pour rappel, Nahuel Molina s’était révélé du côté de l’Udinese entre 2020 et 2022. Ses performances avec les Friulani avaient suffi à convaincre Simeone de le recruter à l’Atletico. Il s’y était vite installé en tant que titulaire indiscutable du onze du Cholo, avant de devenir un joueur régulier de la sélection argentine avec qui il a été titré champion du monde en 2022.

ABS pour SOFOOT.com

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