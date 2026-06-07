L'équipe iranienne de football arrive au Mexique, flou quant aux visas

L'équipe de football d'Iran arrive à l'aéroport d'Antalya, en Turquie, pour embarquer à destination du Mexique, le 6 juin 2026 ( AFP / ONER SAN )

L'équipe iranienne de football est arrivée dimanche au Mexique, où se trouve son camp de base pour la Coupe du monde, après le refus de Washington d'octroyer un visa à des membres d'encadrement.

"Nous aurions dû arriver la semaine dernière parce que un décalage horaire de 12 heures nécessite deux semaines d'acclimatation", a affirmé l'entraîneur de l'équipe, Amir Ghalenoei, en arrivant à l'aéroport de Tijuana.

"Normalement dans ces compétitions, avant les questions techniques, on doit respecter les considérations éthiques et humaines, et ça n'a pas été le cas pour nous", a-t'il ajouté.

L'avion de la "Team Melli" a atterri à Tijuana aux alentours de 5H00 du matin (12H00 GMT), a constaté un photographe de l'AFP. Après des mois d'incertitudes sur sa participation, la sélection iranienne sera au coeur de la diplomatie de ce Mondial en Amérique du Nord: jamais une nation participant au tournoi n'avait été en guerre avec un pays hôte.

Les joueurs et le personnel d'encadrement sont descendus de l'avion dans un aéroport sous haute sécurité, quadrillé par les soldats de la garde nationale mexicaine, et où une poignée de fans arborant des drapeaux iraniens les attendaient.

L'équipe, qui doit disputer deux matchs à Los Angeles et un à Seattle pendant la phase de poules, va concourir dans des conditions hautement inhabituelles.

Le flou demeure sur les autorisations d'entrée des joueurs iraniens sur le territoire américain, les instances iraniennes évoquant des modalités différentes.

L'administration américaine a délivré des visas aux joueurs, mais pas à tous les membres de l'encadrement.

Une quinzaine d'accompagnants se sont vus opposer un refus, dont le président de la fédération iranienne Mehdi Taj - qui a servi au sein des Gardiens de la révolution, une organisation considérée comme terroriste par Washington.

"Malheureusement des personnes clés de l'équipe technique qui jouent un rôle très important pour l'équipe n'ont pas obtenu de visa", a déploré le joueur Ehsan Hajsafi.

A Tijuana, ville située à la frontière avec les Etats-Unis, la sécurité a été renforcée avant l'arrivée de l'équipe, a constaté un journaliste de l'AFP. Des soldats de la garde nationale sont stationnés, lourdement armés, devant le stade où s'entraînera la Team Melli, tout comme devant l'hôtel où elle séjournera.

Dans ce Mondial coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, l'équipe doit disputer son premier match le 15 juin à Los Angeles.

Selon l'ambassadeur iranien au Mexique qui s'exprimait samedi lors d'une conférence de presse à Tijuana, la sélection devra entrer et sortir des Etats-Unis "le jour même" de ses matchs.

Le porte-parole de la Fédération iranienne avait cependant auparavant affirmé que les joueurs arriveraient sur le sol américain un jour avant le premier match, et deux jours avant pour les rencontres suivantes.

Et dimanche, le président de la Fédération Mehdi Taj a évoqué à la télévision iranienne un droit d'entrée la veille des matchs.

"Dans quel endroit du monde une équipe nationale n'est autorisée par le pays hôte à ne rentrer que la veille de ses matchs", s'est-il insurgé dans une vidéo diffusée par l'agence de presse officielle Irna.

- Sans manager ni attaché de presse ? -

"M. Trump devrait répondre à cette question: si le manager et l'attaché de presse de l'équipe ne sont pas présents, qui est censé assister à la réunion de coordination d'avant-match?", s'est interrogé dans un entretien télévisé Amir Mahdi Alavi, porte-parole de la Fédération iranienne de football, précisant qu'un courrier avait été envoyé à la FIFA.

L'ambassadeur d'Iran au Mexique, Abolfazl Pasandideh (au centre), visite la frontière américano-mexicaine à Tijuana, le 6 juin 2026 ( AFP / Chris Noyola )

L'Iran a été l'un des premiers pays qualifiés pour le Mondial, mais sa participation a été remise en question après le lancement de frappes israélo-américaines sur le pays le 28 février.

Les incertitudes quant à l'obtention de visas ont forcé la sélection à déplacer son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana. L'équipe y sera basée pendant toute la durée du tournoi.

- Enthousiasme en berne -

L'armée américaine a annoncé avoir abattu deux drones d'attaque iraniens qui menaçaient selon elle le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, aucune solution ne se profilant pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient qui entre dimanche dans son 100ème jour.

En Iran, les habitants se préparent à suivre la Coupe du monde avec une ferveur un peu ternie par le risque d'une reprise des bombardements et une crise économique exacerbée par le conflit.

"Je ne vois pas le même enthousiasme que lors des éditions précédentes", constate Houman, un vendeur de 17 ans, debout entre des rangées de maillots, de ballons et de chaussures de sport dans le quartier Mouniriyeh à Téhéran.