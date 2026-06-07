Une Italie bis s'impose sans briller en Grèce
Grèce 0-1 Italie
But : Esposito (18 e ) pour l’Italie
Exclusion : Reggiani (68 e ) côté Italie …
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Une Italie bis s'impose sans briller en Grèce
But : Esposito (18 e ) pour l’Italie
Exclusion : Reggiani (68 e ) côté Italie …
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La quatrième aura été la bonne: au bout du suspense, le N.3 mondial Alexander Zverev a fini par décrocher dimanche à Roland-Garros son premier titre en Grand Chelem, après trois échecs en finale de tournois majeurs. Né un an après la dernière victoire d'un joueur ... Lire la suite
Maroc 1-1 Norvège Buts : Díaz (5 e ) pour le Maroc // Ødegaard (75 e ) pour la Norvège Il fallait donc attendre la sortie de Haaland pour voir la Norvège se mettre à jouer au foot !… AL pour SOFOOT.com
Qui a dit que l’Italie ne gagnait plus ? La Nazionale n’ira pas au Mondial, mais elle pourra au moins se consoler avec ses bambins. Pour la deuxième fois en trois ans, sa sélection U17 a remporté l’Euro . Ce dimanche soir, c’est au bout du suspense que les jeunes ... Lire la suite
par Vincent Daheron Alexander Zverev a mis fin dimanche à sa longue quête d'un premier titre en Grand Chelem en triomphant à Roland-Garros après une victoire en cinq sets et 4h16 de jeu contre l'Italien Flavio Cobolli en finale (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1). ... Lire la suite
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