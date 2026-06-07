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La Norvège accroche le Maroc
information fournie par So Foot•07/06/2026 à 23:04
La Norvège accroche le Maroc
Maroc 1-1 Norvège
Buts : Díaz (5
e
) pour le Maroc // Ødegaard (75
e
) pour la Norvège
Il fallait donc attendre la sortie de Haaland pour voir la Norvège se mettre à jouer au foot !…
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