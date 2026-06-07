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La Norvège accroche le Maroc
information fournie par So Foot 07/06/2026 à 23:04

La Norvège accroche le Maroc

La Norvège accroche le Maroc

Maroc 1-1 Norvège

Buts : Díaz (5 e ) pour le Maroc // Ødegaard (75 e ) pour la Norvège

Il fallait donc attendre la sortie de Haaland pour voir la Norvège se mettre à jouer au foot !…

AL pour SOFOOT.com

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