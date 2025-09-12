L'équipe féminine de l'OM a un nouveau nom
Le modèle OL Lyonnes.
De retour en Arkema Première Ligue cinq ans après sa dernière saison dans l’élite, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille joue la carte du renouveau. Sur ses réseaux sociaux, le club de la cité phocéenne a annoncé son rebranding ce vendredi après-midi. Le club s’appellera désormais Les Marseillaises, pour faire dans l’originalité. Le logo a également été modifié, passant de l’écusson historique de l’OM à une walkyrie prête à partir à la quête du maintien.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer