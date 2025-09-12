 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'équipe féminine de l'OM a un nouveau nom
information fournie par So Foot 12/09/2025 à 16:44

Le modèle OL Lyonnes.

De retour en Arkema Première Ligue cinq ans après sa dernière saison dans l’élite, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille joue la carte du renouveau. Sur ses réseaux sociaux, le club de la cité phocéenne a annoncé son rebranding ce vendredi après-midi. Le club s’appellera désormais Les Marseillaises, pour faire dans l’originalité. Le logo a également été modifié, passant de l’écusson historique de l’OM à une walkyrie prête à partir à la quête du maintien.…

MBC pour SOFOOT.com

