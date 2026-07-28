L’équipe de France va-t-elle connaître sa révolution ZZ ?

En seulement six saisons, Zinédine Zidane est devenu l’un des entraîneurs les plus légendaires du Real Madrid, grâce au triplé historique en Ligue des champions. Son parcours en Espagne laisse à penser qu’il est le seul à avoir l’antidote pour répondre à la kryptonite espagnole. Pourtant, sa philosophie de jeu est plus proche de Didier Deschamps qu’on ne l'imagine.

Zinédine Zidane manque-t-il d’expérience comme entraîneur ? Avec trois Ligues des champions dans son armoire à trophées, en plus des huit autres titres dont deux championnats, à la tête du Real Madrid, la question est volontairement provocatrice. Les 263 matchs passés sur le banc des Merengues semblent pourtant faibles par rapport aux 414 rencontres durant lesquelles Didier Deschamps a officié avant de prendre les rênes de l’équipe de France. Au-delà du palmarès, ces six saisons madrilènes (en deux expériences distinctes) donnent un échantillon trop flou pour définir ce qu’est vraiment le style du coach Zizou.

La tactique et les hommes

Interrogé sur son projet tactique lors de sa conférence de presse d’intronisation, le néo-sélectionneur a permis à l’auditoire de se lécher les babines sans pour autant donner beaucoup plus de détails : « Ce que je peux vous dire, c’est que suis animé par le jeu. J’étais un numéro 10, ce qui m’anime, c’est d’aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d’équipe, c’est le plus important. Mais ce qui m’anime, c’est le jeu. » Plus brouillon que dans le rond central, le double Z peine à présenter son style, mais ça ne semble pas inquiéter la France du foot, prête à boire chaque parole de l’idole.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com