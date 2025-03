information fournie par So Foot • 20/03/2025 à 19:28

L’équipe de France U20 tombe contre le Japon

Et un, et deux, et trois matchs sans victoire !

Ce n’est pas la joie pour les hommes de Bernard Diomède. Dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du monde au Chili, qui aura lieu fin septembre, l’équipe de France U20 n’a pas fait le poids et s’est inclinée face au Japon en match amical (1-3). En stage à Alicante, les jeunes tricolores concèdent un troisième match sans victoire après leur revers contre les USA (1-2) et le nul face au Danemark (1-1) en novembre dernier. Pour se relancer, le groupe U20, où figurent le Lorientais Eli Junior Kroupi, le milieu du PSG Senny Mayulu, mais aussi la sentinelle de Reims Valentin Atangana, défiera le Mexique lundi prochain.…

TM pour SOFOOT.com