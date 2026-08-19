L'équipe de France perd un survivant
Après Just Fontaine en 2023, l’équipe de France 1958 perd son dernier représentant. Ce mercredi 19 août, Robert Mouynet est décédé à l’âge de 96 ans à son domicile dans le quartier de la Roseraie à Toulouse , rapporte La Dépêche. Arrière droit à Toulouse, à Cannes et à l’Olympique lyonnais, M. Mouynet était le dernier survivant de l’équipe de France 1958, arrivée troisième au Mondial de la même année en Suède. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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