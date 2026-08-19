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L'équipe de France perd un survivant
information fournie par So Foot 19/08/2026 à 20:30
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L'équipe de France perd un survivant

L'équipe de France perd un survivant

Après Just Fontaine en 2023, l’équipe de France 1958 perd son dernier représentant. Ce mercredi 19 août, Robert Mouynet est décédé à l’âge de 96 ans à son domicile dans le quartier de la Roseraie à Toulouse , rapporte La Dépêche. Arrière droit à Toulouse, à Cannes et à l’Olympique lyonnais, M. Mouynet était le dernier survivant de l’équipe de France 1958, arrivée troisième au Mondial de la même année en Suède.

MBC pour SOFOOT.com

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