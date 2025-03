L’équipe de France défiera l’Espagne en demi-finale de la Ligue des nations

Pas vraiment un bon souvenir.

Qualifiée in extremis pour les demi-finales de la Ligue des nations, l’équipe de France sait à quoi s’en tenir si elle veut inscrire à nouveau son nom au palmarès de la compétition. Dans le dernier carré, Didier Deschamps et sa bande retrouveront l’Espagne , qui avait déjà brisé ses rêves au même stade de la compétition lors du dernier Euro. Il sera donc question de revanche le 5 juin prochain, alors que le Final Four se jouera de nouveau de l’autre côté du Rhin (et plus précisément du côté de Stuttgart pour ce choc) . La veille, l’Allemagne défiera le Portugal à Munich, où se disputera également la finale de la compétition, le 8 juin.…

