L’équipe de France de foot-fauteuil sacrée championne d’Europe
Cocorico !
La France du foot-fauteuil est sur le toit de l’Europe. Après avoir remporté l’EPFA Nations Cup en 2014, les Bleus ont récidivé, ce mercredi. Face au rival anglais, vainqueur de la dernière édition, en 2019, Aurélien Fillatre a inscrit l’unique but de ce match âpre pour offrir le titre à sa sélection. C’est la troisième fois en autant de finales que les deux équipes se jouent le titre.…
EL pour SOFOOT.com
