L’équipe de France a-t-elle vraiment un problème de latéraux ?

Derrière le succès de l’équipe de France face au Sénégal (3-1) pour son entrée en lice dans le Mondial, une inquiétude subsiste. Celle de la capacité des latéraux titulaires Jules Koundé et Théo Hernandez à garantir l’équilibre défensif des Bleus. Le problème ne date pas d’hier et Didier Deschamps a longtemps su composer avec.

65 minutes d’ennui, puis l’extase. En une demi-heure, l’équipe de France a totalement éclipsé sa première partie de match très moyenne où elle a subi la pression sénégalaise avant de la retourner (3-1). Tout le monde a certes retenu le record de Kylian Mbappé, la performance de Michael Olise et l’entrée en lice finalement réussie des Bleus, mais un problème persiste. À la barre, Jules Koundé et Théo Hernandez, et ce foutu casse-tête des latéraux qui reviennent à chaque grande compétition en équipe de France. La première période du Barcelonais a été ponctuée d’erreurs techniques et de nombreuses pertes de balle, quand le second a été battu plusieurs fois sur des un-contre-un, et en prime sur ce crochet dévastateur d’Ibrahima Mbaye qui a amené la réduction du score sénégalaise, situation que les plus taquins ont comparée au dribble de Lionel Messi sur Jérôme Boateng en 2015. Et une fois de plus, voilà Didier Deschamps et son staff face à un problème qui traverse les âges.

Embed t.co…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com