L’entraîneur des gardiens de Bordeaux suspendu un an
Une sanction bien méritée.
Lors de la victoire des Girondins de Bordeaux sur la pelouse de l’AS Mazères Uros Rontignon en Coupe de France (4-3), l’entraîneur des gardiens des Bordelais – Wilfrid Rastoll – avait dépassé les bornes en menaçant l’arbitre principal à qui il a aussi balancé des insultes homophobes : « T’es une merde, t’es nul, t’es une mauviette, tapette, viens je t’attends ! ». …
