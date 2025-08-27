 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’entraîneur des féminines de l’OM mis à pied
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 20:57

Froidement : adverbe, Avec une complète insensibilité.

« L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied de Frédéric Gonçalves , entraîneur principal de l’équipe professionnelle féminine. Dalin Anrifani, entraîneur adjoint, assurera l’intérim sur le banc de l’équipe professionnelle féminine afin de garantir la continuité sportive. » Voici, non pas en résumé, mais bien en intégralité, le communiqué publié ce mercredi soir par l’Olympique de Marseille.…

JD pour SOFOOT.com

