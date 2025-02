information fournie par So Foot • 17/02/2025 à 17:49

L’entraîneur de Santos met Neymar au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Pour être sûr de ne pas se le mettre à dos.

Interrogé après la victoire des siens contre Água Santa (3-1), l’entraîneur de Santos Pedro Caixinha s’est montré très élogieux envers son capitaine Neymar , auteur de son premier but et d’une passe décisive depuis son retour à Santos. Et autant dire que l’entraîneur portugais ne fait pas dans la demi mesure.…

TJ pour SOFOOT.com