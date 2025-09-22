 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’entraîneur de Santos apporte son soutien à Neymar
information fournie par So Foot 22/09/2025 à 20:01

Il n’en a donc toujours pas marre.

On connaît la chanson, les brèves dans lesquels on associe Neymar à ses performances sur le terrain se font – hélas – de plus en plus rares. Et celle de ce dimanche n’a pas fait exception : le Brésilien s’est blessé au muscle fémoral de la cuisse droite . Cette lésion de type 2 devrait le maintenir à l’infirmerie les trois prochains mois .…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
