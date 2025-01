information fournie par So Foot • 02/01/2025 à 19:29

L’entraîneur d’Everton répond aux moqueries de Neal Maupay

Everton-Maupay, saison 2, épisode 2.

Heureux depuis qu’il est à l’Olympique de Marseille, Neal Maupay s’était permis un nouveau troll dimanche dernier, mais cette fois au sujet de l’équipe à laquelle il appartient toujours : Everton . Mis au courant des moqueries de l’attaquant phocéen lors d’une conférence de presse, Sean Dyche, l’actuel entraîneur d’Everton a botté en touche en se marrant : « Je pense qu’il est juste de dire que je me concentre sur bien plus important à Everton. Je n’ai pas besoin de me préoccuper de ses commentaires » …

TM pour SOFOOT.com