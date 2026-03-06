L’entraîneur d’Angoulême insulte celui de l’Aviron bayonnais, son club réplique froidement

Règlement de compte à O.K. Corral en National 2. Loin de l’opération remontée des Girondins de Bordeaux, toujours leaders de la poule A, il se passe quand même des trucs dans le reste du N2. Illustration après la défaite cinglante d’ Angoulême, victime d’une manita sur la pelouse de l’Aviron bayonnais lors de la dernière journée.

Avant d’affronter Bordeaux ce samedi, l’entraîneur angoumoisin David Giguel a eu des mots durs envers son homologue basque Alain Pochat , qu’il a qualifié d’homme « con et stupide » pour résumer l’accueil qu’il estime avoir subi lors de son déplacement au Stade Didier-Deschamps : « Je n’ai pas du tout aimé la réception du club de Bayonne. Que ce soit par son entraineur qui a été con et stupide. Et aussi par l’accueil de l’ensemble du club. Au match aller chez nous, même s’il y a eu du chambrage à la fin, on les avait bien reçus. C’est comme ça, a pesté Giguel en conférence de presse. J’ai passé un week-end horrible, je l’ai dit au président. C’est honteux. » …

JD pour SOFOOT.com