 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entourage de Kvaratskhelia craint une grave blessure
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 07:41

Ajouter Boursorama à vos sources

L'entourage de Kvaratskhelia craint une grave blessure

L'entourage de Kvaratskhelia craint une grave blessure

Pas le temps d’être euphorique. Le PSG a proposé une nouvelle démonstration de force ce mardi soir en Ligue des champions, en s’imposant contre le Barça au Parc des Princes (4-2). La joie de la victoire a rapidement laissé place à l’inquiétude sur l’état des troupes de Luis Enrique.

L’entourage du joueur redoute les croisés

Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvitcha Kvaratskhelia sont tous sortis sur blessure. Si le premier serait victime d’une lésion à l’ischio-jambier gauche, c’est surtout le cas du Géorgien qui inquiète le Paris Saint-Germain. L’ancien de Naples est sorti à l’heure de jeu après un choc avec Xavi Espart, sans pouvoir poser le pied par terre et en se tenant le genou.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Victor Wembanyama contre le Thunder, le 20 octobre 2026 à San Antonio ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ronald Cortes )
    NBA : Wemby foudroyé par Oklahoma, les Sixers fâchent New York d'entrée
    information fournie par AFP 21.10.2026 07:22 

    Une première journée électrique en NBA ! La foudre d'Oklahoma s'est abattue mardi sur les Spurs de Victor Wembanyama, et les Sixers de LeBron James ont navré les Knicks après leurs festivités de champion en titre. La reprise ne s'est sûrement pas passée comme Wemby ... Lire la suite

  • Lucas Hernandez, réhabilité pour l'hiver
    Lucas Hernandez, réhabilité pour l'hiver
    information fournie par So Foot 21.10.2026 01:43 

    Il n'était pas le plus attendu ce mardi soir contre le Barça, mais Lucas Hernandez a sorti ses habits de gala pour museler Lamine Yamal et mettre le PSG sur le chemin de vingt dernières minutes d'une grande démonstration. Si même lui se met au diapason, ce PSG ... Lire la suite

  • Doué, l'ultimo « Dez »
    Doué, l'ultimo « Dez »
    information fournie par So Foot 21.10.2026 01:24 

    Auteur d'un but et d'une passe décisive face au Barça, Désiré Doué a une nouvelle fois montré qu'il avait tout d'un grand champion. Déjà en feu la semaine passée face à Manchester City, le feu follet semble prendre ses responsabilités : ne serait-ce pas lui, le ... Lire la suite

  • PSG-Barça : après l'euphorie, voilà l'infirmerie
    PSG-Barça : après l'euphorie, voilà l'infirmerie
    information fournie par So Foot 21.10.2026 01:20 

    Vainqueur du Barça au terme d'une rencontre spectaculaire (4-2), le Paris Saint-Germain est obligé de redescendre aussitôt sur terre et constater les dégâts. Dembélé, Kvaratskhelia et Marquinhos tous les trois touchés et voilà que Paris se gratte déjà les méninges ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank