L'entourage de Kvaratskhelia craint une grave blessure

Pas le temps d’être euphorique. Le PSG a proposé une nouvelle démonstration de force ce mardi soir en Ligue des champions, en s’imposant contre le Barça au Parc des Princes (4-2). La joie de la victoire a rapidement laissé place à l’inquiétude sur l’état des troupes de Luis Enrique.

L’entourage du joueur redoute les croisés

Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvitcha Kvaratskhelia sont tous sortis sur blessure. Si le premier serait victime d’une lésion à l’ischio-jambier gauche, c’est surtout le cas du Géorgien qui inquiète le Paris Saint-Germain. L’ancien de Naples est sorti à l’heure de jeu après un choc avec Xavi Espart, sans pouvoir poser le pied par terre et en se tenant le genou.…

CG pour SOFOOT.com