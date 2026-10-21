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« Je n’ai traité personne de nazi » : Javier Tebas s’explique après son clash avec le Real Madrid
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 08:24

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« Je n’ai traité personne de nazi » : Javier Tebas s’explique après son clash avec le Real Madrid

« Je n’ai traité personne de nazi » : Javier Tebas s’explique après son clash avec le Real Madrid

La semaine d’après. Javier Tebas n’est pas copain avec le Real Madrid, ce n’est pas nouveau et cela ne s’est pas amélioré après les déclarations du président de La Liga, comparant la semaine dernière la communication du club aux méthodes de Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie.

«  Je n’ai fait que ce que d’autres ont fait, des hommes politiques espagnols ou d’autres pays dans le cadre du débat public, mais aussi des journalistes, et même Josep Borrell (ancien vice-président de la Commission européenne) , lorsqu’il a évoqué la communication de Poutine. J’ai simplement fait la même chose. Rien de plus, se justifie-t-il dans L’Équipe . Je n’ai traité personne de nazi, bien entendu. Je parlais d’une stratégie de communication. Je ne vois pas pourquoi on me demande des comptes là-dessus. »

CG pour SOFOOT.com

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