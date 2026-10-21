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Désiré Doué n'a pas vu de duel avec Lamine Yamal
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 08:06

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Désiré Doué n'a pas vu de duel avec Lamine Yamal

Désiré Doué n'a pas vu de duel avec Lamine Yamal

Signé DD. Comme face à Manchester City la semaine dernière, Désiré Doué a été le premier à frapper pour le PSG contre le Barça ce mardi soir en Ligue des champions. Rien ne résiste à l’international français ces dernières semaines, même pas le trophée d’homme du match après cette nouvelle victoire parisienne.

En zone mixte, Doué n’a pas voulu prendre toute la lumière, en laissant aussi un peu à d’autres, dont Lucas Hernandez. « Il a fait un gros match. Je pense que c’est aussi l’homme du match. Il y en a eu beaucoup ce soir qui ont fait un match exceptionnel , a-t-il lâché. Je suis très content pour lui. C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Il m’a beaucoup aidé depuis que je suis ici au Paris-Saint-Germain. Sa performance, ce soir, est incroyable. »

CG pour SOFOOT.com

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