L’énorme raté de Sergio Ramos qui pénalise Monterrey
La boulette fatidique.
Prétendant au titre en Liga mexicaine avec Monterrey, Sergio Ramos aurait pu aider son équipe mercredi soir à prendre les commandes du championnat. Opposé au Deportivo Toluca, les Albiazules ont rapidement mené au score, et auraient même pu faire le break sur penalty après vingt minutes. Sauf que voilà : le défenseur espagnol l’a complètement foiré . Cette fois, pas de ballon mis sur orbite comme en 2012 contre le Bayern, mais une panenka toute naze, permettant au gardien Hugo Gonzalez de capter tranquillement le cuir.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
