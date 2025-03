information fournie par So Foot • 02/03/2025 à 17:35

L'énorme pétage de plomb de Paulo Fonseca contre l'arbitre

Le mauvais geste du week-end.

Une semaine après Pablo Longoria et sa colère contre ce « championnat de merde » et cette « corruption de merde » , c’est au tour de Paulo Fonseca de péter un plomb lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Brest (2-1). Alors que l’arbitre Benoît Millot est appelé pour vérifier un potentiel penalty pour Brest dans les arrêts de jeu, le technicien portugais – qui n’a cessé de crier contre les arbitres durant toute la rencontre – s’agace et reçoit un carton rouge. De quoi faire entrer Fonseca dans une colère noire, l’ancien coach du LOSC hurlant à quelques millimètres du visage d’un Benoît Millot, impassible, avant d’être repoussé par Corentin Tolisso. Ironie du sort, Benoît Millot n’a pas sifflé penalty après examen de la VAR.…

SO pour SOFOOT.com