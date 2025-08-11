L'énorme « câlin à Zizou » manqué d'un joueur de Rodez
Il en aurait pleuré.
À Rodez, on n’a pas vu de but samedi, mais on a vu Zidane . Pour l’ouverture de la Ligue 2, entre Rodez et Nancy (0-0), Zizou avait quitté sa discrétion habituelle pour s’installer en tribune du stade Paul-Lignon, où a joué son fils Enzo. L’ancien coach du Real Madrid est même descendu dans le vestiaire des Ruthénois après le match, photo de famille incluse.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer